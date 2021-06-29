***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce ihraç edilen364 gün vadeli 108.000.000,-TL nominal değerli,728 gün vadeli 62.000.000,-TL nominal değerli1092 gün vadeli 98.000.000,-TL nominal değerli borçlanma araçlarının satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944815BIST