***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 11:05
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.0000 TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı 28/07/2022 tarihinde ihraç edilecektir.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır
DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1)
YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs)
Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimim %35 olarak dikkate alınır.
VADE GÜN 1092
VADE BAŞLANGICI 28/07/2022 Perşembe
VADE SONU 24/07/2025 Perşembe
1. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/10/2022
2. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/01/2023
3. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/04/2023
4. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/07/2023
5. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/10/2023
6. KUPON ÖDEME TARİHİ 25/01/2024
7. KUPON ÖDEME TARİHİ 25/04/2024
8. KUPON ÖDEME TARİHİ 25/07/2024
9. KUPON ÖDEME TARİHİ 24/10/2024
10. KUPON ÖDEME TARİHİ 23/01/2025
11. KUPON ÖDEME TARİHİ 24/04/2025
12. KUPON ÖDEME TARİHİ 24/07/2025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047967
BIST