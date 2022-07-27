***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.0000 TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı 28/07/2022 tarihinde ihraç edilecektir.İhraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanırDÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1)YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs)Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimim %35 olarak dikkate alınır.VADE GÜN 1092VADE BAŞLANGICI 28/07/2022 PerşembeVADE SONU 24/07/2025 Perşembe1. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/10/20222. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/01/20233. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/04/20234. KUPON ÖDEME TARİHİ 27/07/20235. KUPON ÖDEME TARİHİ 26/10/20236. KUPON ÖDEME TARİHİ 25/01/20247. KUPON ÖDEME TARİHİ 25/04/20248. KUPON ÖDEME TARİHİ 25/07/20249. KUPON ÖDEME TARİHİ 24/10/202410. KUPON ÖDEME TARİHİ 23/01/202511. KUPON ÖDEME TARİHİ 24/04/202512. KUPON ÖDEME TARİHİ 24/07/2025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047967BIST