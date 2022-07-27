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***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2022 11:05
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                 Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.0000 TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı 28/07/2022 tarihinde ihraç edilecektir.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise  bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır)  Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır
DÖNEMSEL KUPON ORANI (D)  =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1)
YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs)
Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimim %35 olarak dikkate alınır.
 
VADE GÜN       1092 
VADE BAŞLANGICI  28/07/2022 Perşembe 
VADE SONU  24/07/2025 Perşembe
 
 1. KUPON ÖDEME TARİHİ    27/10/2022
 2. KUPON ÖDEME TARİHİ    26/01/2023
 3. KUPON ÖDEME TARİHİ    27/04/2023
 4. KUPON ÖDEME TARİHİ    27/07/2023
 5. KUPON ÖDEME TARİHİ    26/10/2023
 6. KUPON ÖDEME TARİHİ    25/01/2024
 7. KUPON ÖDEME TARİHİ    25/04/2024
 8. KUPON ÖDEME TARİHİ    25/07/2024
 9. KUPON ÖDEME TARİHİ    24/10/2024
 10. KUPON ÖDEME TARİHİ  23/01/2025
 11. KUPON ÖDEME TARİHİ  24/04/2025
 12. KUPON ÖDEME TARİHİ  24/07/2025
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047967


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CMENT 37,50 502.238 % 9,97  
DIRIT 3,68 163.804 % 9,85  
KLRHO 18,42 24.169.481 % 8,35  
VANGD 4,43 7.693.545 % 8,05  
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Sterlin 21,7667 21,8758 % 0,44  
Frank 18,6275 18,7397 % 0,36  
Riyal 4,7573 4,7812 % 0,23  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 11,86  
Altın Gr. 1.006 1.007 9,38  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.755 6.825 34,00  
Yarım 3.291 3.336 16,00  
Çeyrek 1.651 1.668 9,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,43 0,33  
Gümüş Gr. 11,20 11,23 0,24  
B. Petrol 103 103 1,64  
Seans Raporu 11:35
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