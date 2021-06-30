***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.06.2021 14:08
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracının Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCLKD62419
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,4832
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021
3 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
6 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022
7 27.03.2023 24.03.2023 27.03.2023
8 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023
9 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023
10 25.12.2023 22.12.2023 25.12.2023
11 25.03.2024 22.03.2024 25.03.2024
12 24.06.2024 21.06.2024 24.06.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945041
BIST