***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.07.2022 15:25
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye piyasası aracının kupon oranı bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.07.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 229.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,4795
2 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
3 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023
4 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023
5 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
6 25.01.2024 24.01.2024 25.01.2024
7 25.04.2024 24.04.2024 25.04.2024
8 25.07.2024 24.07.2024 25.07.2024
9 24.10.2024 23.10.2024 24.10.2024
10 23.01.2025 22.01.2025 23.01.2025
11 24.04.2025 22.04.2025 24.04.2025
12 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 25.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 28.07.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048094
BIST