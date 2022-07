***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSCLKD72517 ISIN kodlu tahvilin satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.07.2025Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSCLKD72517Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 229.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,47952 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20233 27.04.2023 26.04.2023 27.04.20234 27.07.2023 26.07.2023 27.07.20235 26.10.2023 25.10.2023 26.10.20236 25.01.2024 24.01.2024 25.01.20247 25.04.2024 24.04.2024 25.04.20248 25.07.2024 24.07.2024 25.07.20249 24.10.2024 23.10.2024 24.10.202410 23.01.2025 22.01.2025 23.01.202511 24.04.2025 22.04.2025 24.04.202512 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 25.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/07/2022 tarih ve 37/1052 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 229.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilecektir. 28.07.2022 tarihinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %30 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %30 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048687BIST