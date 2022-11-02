***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2022 08:59
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSCLKD72517 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni TRSCLKD72517 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.07.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri YOK
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCLKD72517
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 229.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,4795 30 33,55 17.128.055 1 Evet
2 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
3 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023
4 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023
5 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
6 25.01.2024 24.01.2024 25.01.2024
7 25.04.2024 24.04.2024 25.04.2024
8 25.07.2024 24.07.2024 25.07.2024
9 24.10.2024 23.10.2024 24.10.2024
10 23.01.2025 22.01.2025 23.01.2025
11 24.04.2025 22.04.2025 24.04.2025
12 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 25.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSCLKD72517 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076093
BIST