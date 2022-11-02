***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSCLKD72517 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni TRSCLKD72517 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.07.2025Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri YOKSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSCLKD72517Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 28.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 229.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,4795 30 33,55 17.128.055 1 Evet2 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20233 27.04.2023 26.04.2023 27.04.20234 27.07.2023 26.07.2023 27.07.20235 26.10.2023 25.10.2023 26.10.20236 25.01.2024 24.01.2024 25.01.20247 25.04.2024 24.04.2024 25.04.20248 25.07.2024 24.07.2024 25.07.20249 24.10.2024 23.10.2024 24.10.202410 23.01.2025 22.01.2025 23.01.202511 24.04.2025 22.04.2025 24.04.202512 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2025 23.07.2025 24.07.2025* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 25.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSCLKD72517 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076093BIST