***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Keresteciler Sitesi Fatih Cd. Ladin Sk. No:17 Merter - Güngören - İstanbul Tel. +90 (212) 459 26 26 pbx Fax: +90 (212) 677 41 17Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1. Organize Sanayi Bolgesi 2. Cadde No:6 44900 Yeşilyurt, Malatya / TürkiyeTel. +90 (422) 377 61 00 Fax: +90 (422) 237 54 17İnternet Adresi https://calikdenim.com/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@calikdenim.comfinans@calikdenim.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks0212 459 26 26 0212 677 41 17Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSadullah Özdemir Finans Müdürü 0212 459 26 11 sadullah.ozdemir@calikdenim.comMehmet Akif Olgun Finan Şefi 0212 459 26 16 MehmetAkif.olgun@calikdenim.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Tekstil sanayinin dokuma ve örme kolunda kullanılanpamuk, viskon,polyester,tiftik,sentetik,ipek ve sair iplikler ile bunlarınkarışımından meydana gelen karışık elyaflı ipliklerin imali,buneviden ipliklerin ve her türlü hammaddelerin alımı,satımı,ithalatıve ihracatı, hammaddelerinin üretimi veya yetiştirilmesi ve 19.7.2013tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 510.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Çalık Holding A.Ş. 508584200 TRY 99,72Ahmet ÇALIK 1415800 TRY 0,28TOPLAM