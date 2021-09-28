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***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2021 10:45



***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Keresteciler Sitesi Fatih Cd. Ladin Sk. No:17 Merter - Güngören - İstanbul Tel. +90 (212) 459 26 26 pbx Fax: +90 (212) 677 41 17
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1. Organize Sanayi Bolgesi 2. Cadde No:6 44900 Yeşilyurt, Malatya / Türkiye
Tel. +90 (422) 377 61 00 Fax: +90 (422) 237 54 17

İnternet Adresi https://calikdenim.com/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@calikdenim.com
finans@calikdenim.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
0212 459 26 26 0212 677 41 17

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sadullah Özdemir Finans Müdürü 0212 459 26 11 sadullah.ozdemir@calikdenim.com
Mehmet Akif Olgun Finan Şefi 0212 459 26 16 MehmetAkif.olgun@calikdenim.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Tekstil sanayinin dokuma ve örme kolunda kullanılan
pamuk, viskon,polyester,tiftik,sentetik,ipek ve sair iplikler ile bunların
karışımından meydana gelen karışık elyaflı ipliklerin imali,bu
neviden ipliklerin ve her türlü hammaddelerin alımı,satımı,ithalatı
ve ihracatı, hammaddelerinin üretimi veya yetiştirilmesi ve 19.7.2013
tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.


Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 510.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çalık Holding A.Ş. 508584200 TRY 99,72
Ahmet ÇALIK 1415800 TRY 0,28
TOPLAM




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965464


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BIST En Aktif Hisseler13:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 17,29 20.629.255 % 9,99  
BEYAZ 8,99 8.295.344 % 9,90  
ATAGY 3,93 3.759.873 % 9,78  
EUYO 3,71 6.799.759 % 9,76  
ISBIR 56,00 1.432.769 % 9,16  
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13:33 Alış Satış %  
Dolar 8,8564 8,8583 % -0,14  
Euro 10,3312 10,3393 % -0,37  
Sterlin 11,9435 12,0034 % -0,19  
Frank 9,5010 9,5583 % -0,01  
Riyal 2,3543 2,3661 % -0,09  
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13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 11,62  
Altın Gr. 497 497 2,69  
Cumhuriyet 3.289 3.338 13,00  
Tam 3.274 3.357 17,77  
Yarım 1.583 1.624 8,60  
Çeyrek 794 812 4,30  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 -0,09  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 -0,03  
B. Petrol 77,81 77,81 -0,54  
Seans Raporu 13:33
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