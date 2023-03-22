***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2023 09:30
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli 0.2 Bağımsız Üye Değil
MAHMUT CAN ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
AHMET ERDAL GÜNCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
HASAN ARAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MEHMET GÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126913
BIST
10:424.925
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|Değişim
|: 0,37%
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|: 4.932
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4.944
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4.891
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En Düşük
19,0033
10:4220,5028
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
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1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:42
|SMART
|7,92
|5.886.315
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|3.527.984
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.573.265
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|19.494.310
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|56.984.604
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,39
|4.996.666
|% -5,93
|
|EUKYO
|5,00
|734.870
|% -5,84
|
|VANGD
|6,60
|2.743.098
|% -5,58
|
|MARKA
|8,14
|13.082.691
|% -5,24
|
|ULUSE
|164,70
|39.703.998
|% -4,41
|
|ASTOR
|66,55
|1.864.411.852
|% 5,63
|
|GOKNR
|25,04
|655.421.190
|% 1,38
|
|THYAO
|123,80
|524.376.814
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,66
|490.284.656
|% 0,15
|
|ASELS
|53,40
|367.847.678
|% 0,19
|
|EKGYO
|6,69
|338.981.878
|% 1,67
|
|ISCTR
|13,66
|490.284.656
|% 0,15
|
|ASTOR
|66,55
|1.864.411.852
|% 5,63
|
|GOKNR
|25,04
|655.421.190
|% 1,38
|
|YKBNK
|10,22
|242.600.877
|% -0,68
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0365
|19,0426
|% 0,12
|
|Euro
|20,4934
|20,5028
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,2766
|23,3933
|% 0,42
|
|Frank
|20,5237
|20,6474
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0528
|5,0781
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.002
|8.094
|-30,00
|
|Yarım
|3.923
|3.961
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.961
|1.980
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,63
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