Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2021 19:18



***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.201
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   Sermaye Piyasası Kurulu'nun
 Seri II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ‘nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Uyarınca
                                             
                                                                                                                   Sorumluluk Beyanımız
Şirketimiz, Çalık Denim Tekstil San. Tic A.Ş. tarafından hazırlanan ve bağımsız denetim firması tarafından denetime tabi tutulmuş olan 01.01.2021 ila 30.06.2021 arası döneme ilişkin, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( "TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kar veya zarar ve gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile  ilgili döneme ait yıllık faaliyet raporunun   
* Tarafımızca incelendiğini,
                        * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yukarıda beyan edilen raporların önemli konularında gerçeğe aykırı bir açıklama ve/veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
* Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Şirketin finansal durumu ile karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını ve  
yapılan bu açıklamamızdan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.
              Saygılarımızla        
 
Çalık Denim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ‘ yi temsilen                           
 
 
Serhat KARADUMAN                                                                      Aysun ŞENGÜR
GENEL MÜDÜR                                                                                MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959449


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.440
Değişim :  -0,67% |  -9,73
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.446 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 117.269.502 % 17,03  
PENTA 90,45 17.680.864 % 17,01  
DOBUR 23,20 3.549.787 % 13,84  
ESCAR 20,24 92.538.198 % 10,78  
KTSKR 51,60 110.809.804 % 10,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5166 8,5190 % 0,84  
Euro 9,9782 9,9921 % 0,78  
Sterlin 11,6018 11,6600 % 0,13  
Frank 9,2427 9,2983 % 0,71  
Riyal 2,2638 2,2751 % 0,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -5,93  
Altın Gr. 487 487 1,76  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,25 23,29 -0,24  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 -0,02  
B. Petrol 66,03 66,03 -2,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru