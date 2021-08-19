***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.201Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2021Karar Sayısı11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nunSeri II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ‘nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi UyarıncaSorumluluk BeyanımızŞirketimiz, Çalık Denim Tekstil San. Tic A.Ş. tarafından hazırlanan ve bağımsız denetim firması tarafından denetime tabi tutulmuş olan 01.01.2021 ila 30.06.2021 arası döneme ilişkin, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( "TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kar veya zarar ve gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile ilgili döneme ait yıllık faaliyet raporunun* Tarafımızca incelendiğini,* Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yukarıda beyan edilen raporların önemli konularında gerçeğe aykırı bir açıklama ve/veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,* Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Şirketin finansal durumu ile karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını veyapılan bu açıklamamızdan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.SaygılarımızlaÇalık Denim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ‘ yi temsilenSerhat KARADUMAN Aysun ŞENGÜRGENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959449BIST