***CLDNM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
05.09.2022 17:36
***CLDNM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (20.09.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060224
BIST
17:493.366
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 143,25
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:4918,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:4918,0989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:491.003,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.003,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KRDMD
|12,88
|2.743.260.323
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.733.281
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.900.933
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.854.131.517
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.378.420
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.154.039
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,20
|79.434.815
|% -8,57
|
|MOBTL
|2,28
|217.805.091
|% -6,56
|
|EGGUB
|72,35
|108.403.535
|% -5,73
|
|YKBNK
|8,16
|10.961.423.014
|% 4,48
|
|THYAO
|75,40
|9.326.276.856
|% 5,01
|
|EREGL
|30,98
|7.829.421.925
|% 9,94
|
|GARAN
|25,16
|6.959.611.353
|% 3,20
|
|AKBNK
|14,24
|6.603.859.262
|% 9,29
|
|YKBNK
|8,16
|10.961.423.014
|% 4,48
|
|EKGYO
|4,38
|4.555.265.228
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,24
|6.603.859.262
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,67
|4.326.482.494
|% 9,39
|
|GARAN
|25,16
|6.959.611.353
|% 3,20
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2192
|18,2272
|% 0,15
|
|Euro
|18,0831
|18,0919
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,9223
|21,0272
|% 0,15
|
|Frank
|18,4993
|18,6108
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|3,81
|
Seans Raporu
17:47
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
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Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
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17:59VAKBN
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17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de