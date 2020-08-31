***CLEBI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.08.2020 09:06
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,975 TL Teorik Fiyat: 71,325 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871707
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3537
En Düşük
7,2953
18:058,7368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7666
En Düşük
8,6730
18:05464,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 464,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3347
|7,3433
|% 0,13
|
|Euro
|8,7267
|8,7368
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7521
|9,8010
|% -0,10
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.120
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|45,82
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|22,16
|
|Çeyrek
|742
|759
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
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17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem