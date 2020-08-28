***CLEBI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.08.2020 16:50
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CLEBI
31.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
CELEBI CLEBI 1,975 1,67875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871596
BIST
16:431.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -10,24
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:437,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:438,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:43461,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,11
|Açılış
|: 461,99
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,90
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:41
|METUR
|2,75
|4.612.505
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.823.240
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.359.878
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|37.819.305
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|FMIZP
|88,00
|43.656.202
|% -5,88
|
|YKGYO
|3,84
|80.834.178
|% -5,65
|
|KRDMD
|3,04
|1.015.208.492
|% 3,40
|
|PETKM
|4,03
|931.157.592
|% -1,47
|
|GARAN
|6,90
|918.537.768
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,84
|768.294.639
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,15
|665.549.132
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,04
|1.015.208.492
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,84
|768.294.639
|% 5,58
|
|PETKM
|4,03
|931.157.592
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,83
|310.770.603
|% -2,14
|
|AKENR
|1,97
|281.946.238
|% 1,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3411
|7,3452
|% -0,16
|
|Euro
|8,7200
|8,7317
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7307
|9,7795
|% 0,62
|
|Frank
|8,0761
|8,1248
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,09
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|28,77
|
|Altın Gr.
|462
|462
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
|
|B. Petrol
|45,66
|45,66
|0,06
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:54XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 11, 788.00 milyon TL de
-
16:52CEMTS
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 014, 119 adet işlem
-
16:50OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 746, 632 adet işlem
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 76 kaybederek (% -1.05 ) 1, 009
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, EMNIS, TKURU, MMCAS