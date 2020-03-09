***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:39
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825597
BIST
16:38102.548
En Yüksek
|Değişim
|: -6,44%
|| -7.052,89
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
102.498
16:386,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:386,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1024
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:38331,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,59
|Açılış
|: 331,24
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,40
|10.695.613
|% 4,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,00
|16.058.720
|% -19,68
|
|VAKKO
|4,90
|56.695.948
|% -18,74
|
|TUCLK
|4,50
|19.472.968
|% -17,58
|
|CRFSA
|5,54
|10.127.710
|% -17,56
|
|RYSAS
|6,99
|42.474.539
|% -16,69
|
|THYAO
|10,46
|798.087.369
|% -6,10
|
|ASELS
|27,20
|572.573.582
|% -8,85
|
|GARAN
|9,39
|303.121.940
|% -6,38
|
|TUPRS
|92,55
|225.636.112
|% -2,32
|
|YKBNK
|2,25
|211.526.674
|% -7,41
|
|IHLGM
|1,17
|153.484.486
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,25
|211.526.674
|% -7,41
|
|ODAS
|1,83
|170.357.759
|% -11,59
|
|KARSN
|1,61
|140.930.797
|% -12,97
|
|THYAO
|10,46
|798.087.369
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0063
|8,0465
|% 1,22
|
|Frank
|6,6090
|6,6488
|% 2,33
|
|Riyal
|1,6244
|1,6325
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|8,94
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.177
|2.232
|21,82
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,56
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-9,61
|