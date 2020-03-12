***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:41
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827595
BIST
16:4493.313
En Yüksek
|Değişim
|: -7,58%
|| -7.652,88
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
16:446,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0635
|Açılış
|: 6,2670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2747
En Düşük
6,2064
16:447,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0571
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:44321,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -5,16
|Açılış
|: 321,49
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,93
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|33.858.883
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|8.761.771
|% 15,00
|
|ECILC
|4,44
|311.330.342
|% 11,28
|
|PINSU
|2,52
|21.332.611
|% 6,33
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|ITTFH
|1,80
|10.692.514
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.288.696
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|21.004.438
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.573.250
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.923.794
|% -20,00
|
|ASELS
|24,38
|752.394.220
|% -6,80
|
|THYAO
|8,70
|511.897.812
|% -9,47
|
|GARAN
|8,71
|337.695.249
|% -9,08
|
|ECILC
|4,44
|311.330.342
|% 11,28
|
|MGROS
|19,00
|267.875.809
|% -17,32
|
|IHLGM
|0,91
|156.285.455
|% -18,75
|
|ODAS
|1,31
|171.314.676
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|74.113.888
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|126.437.429
|% -12,34
|
|EKGYO
|1,15
|99.365.922
|% -7,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9100
|7,9497
|% -0,37
|
|Frank
|6,6467
|6,6867
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6652
|1,6736
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|-45,89
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.136
|2.191
|-43,41
|
|Yarım
|1.032
|1.060
|-21,00
|
|Çeyrek
|518
|530
|-10,50
|
|Gümüş.Ons
|15,96
|15,99
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,12
|
|B. Petrol
|33,14
|33,14
|-2,65
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