***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:15
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827990
BIST
10:2493.258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -381,45
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:246,2941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0232
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2779
10:247,0472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0228
10:24321,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,35
|Açılış
|: 322,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,21
|5.018.462
|% 7,67
|
|DEVA
|11,25
|3.524.730
|% 5,83
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,08
|150.341.604
|% -1,15
|
|THYAO
|8,43
|127.010.712
|% -0,59
|
|GARAN
|8,90
|80.404.889
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,15
|48.678.919
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,37
|43.365.247
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,15
|48.678.919
|% 0,94
|
|TSKB
|0,93
|18.491.690
|% 1,09
|
|KARSN
|1,25
|19.707.790
|% -1,57
|
|KRDMD
|1,99
|31.055.409
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,14
|17.413.127
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8918
|7,9314
|% -0,24
|
|Frank
|6,6386
|6,6786
|% -0,37
|
|Riyal
|1,6731
|1,6815
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,28
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,61
|15,65
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,28
|34,28
|1,06
|