***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:39
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829246
BIST
13:4089.173
En Yüksek
|Değişim
|: -6,73%
|| -6.431,87
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.149
13:406,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0586
|Açılış
|: 6,3860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
13:407,1343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1013
|Açılış
|: 7,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:40308,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -2,88
|Açılış
|: 308,51
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
307,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,96
|61.133.988
|% 8,42
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|KUYAS
|1,12
|9.167.212
|% 5,66
|
|BNTAS
|1,91
|7.264.701
|% 4,37
|
|AKFGY
|2,07
|1.159.488
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|835.040
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.026.392
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|37.500.958
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.142.051
|% -10,00
|
|ASELS
|23,50
|362.742.649
|% -7,70
|
|THYAO
|8,44
|308.637.175
|% -7,66
|
|GARAN
|8,35
|282.973.049
|% -7,33
|
|ECILC
|3,76
|171.618.657
|% -7,39
|
|YKBNK
|2,10
|99.046.749
|% -4,98
|
|ODAS
|1,27
|76.643.830
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|52.032.757
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,10
|99.046.749
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,15
|50.806.957
|% -4,17
|
|ECILC
|3,76
|171.618.657
|% -7,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8326
|7,8719
|% 1,10
|
|Frank
|6,7391
|6,7797
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6960
|1,7045
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|-34,04
|
|Altın Gr.
|308
|309
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|-3,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-6,24
|
|Yarım
|998
|1.024
|-3,02
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|12,96
|13,00
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,35
|
|B. Petrol
|31,09
|31,09
|-2,76
|