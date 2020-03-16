***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:02
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829306
BIST
13:4889.127
En Yüksek
|Değişim
|: -6,78%
|| -6.477,98
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.127
13:486,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
13:487,1286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0956
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:48308,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,40
|Açılış
|: 309,08
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
307,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,97
|63.196.998
|% 8,79
|
|KUYAS
|1,14
|9.235.363
|% 7,55
|
|VKING
|3,74
|5.846.901
|% 4,76
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|AKFGY
|2,07
|1.202.913
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|1.835.842
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|244.946
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.026.875
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.436.992
|% -10,00
|
|ASELS
|23,44
|381.887.369
|% -7,93
|
|THYAO
|8,45
|315.920.119
|% -7,55
|
|GARAN
|8,34
|291.926.035
|% -7,44
|
|ECILC
|3,80
|175.194.514
|% -6,40
|
|YKBNK
|2,10
|106.456.108
|% -4,98
|
|ODAS
|1,26
|80.299.722
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,88
|52.542.170
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,10
|106.456.108
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,14
|51.758.249
|% -5,00
|
|ECILC
|3,80
|175.194.514
|% -6,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% 1,27
|
|Frank
|6,7392
|6,7798
|% 1,71
|
|Riyal
|1,6962
|1,7047
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-25,79
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|-3,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-7,56
|
|Yarım
|997
|1.024
|-3,66
|
|Çeyrek
|500
|512
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|12,97
|13,01
|-1,74
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,64
|-0,37
|
|B. Petrol
|31,27
|31,27
|-2,58
|