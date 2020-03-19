***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:54
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830646
BIST
12:2886.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 708,08
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
12:286,5204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
12:287,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,0740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
12:28309,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 309,90
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|302.259
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.563.869
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.566.235
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.089.984
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|459.704
|% 9,90
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|559.674
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|UZERB
|1,46
|11.257
|% -9,88
|
|BALAT
|1,42
|12.620
|% -9,55
|
|ASELS
|21,88
|304.197.926
|% 0,64
|
|THYAO
|8,02
|290.494.467
|% 1,52
|
|GARAN
|8,13
|269.189.978
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,01
|124.740.728
|% 1,52
|
|ISFIN
|2,76
|106.110.394
|% 6,15
|
|YKBNK
|2,01
|124.740.728
|% 1,52
|
|ODAS
|1,21
|66.903.459
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,77
|36.548.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|47.634.716
|% 0,91
|
|TSPOR
|2,22
|93.348.422
|% -8,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4953
|7,5329
|% -0,24
|
|Frank
|6,6631
|6,7033
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7263
|1,7349
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,28
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-15,98
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,73
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|1,62
|