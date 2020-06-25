***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:32
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852785
BIST
12:09114.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 363,01
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.856
En Düşük
113.420
12:096,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:097,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:09388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.079.071
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|AKSGY
|4,10
|16.850.504
|% 7,61
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,26
|89.344.903
|% -8,97
|
|BAYRK
|7,88
|5.641.035
|% -6,19
|
|GUSGR
|4,43
|772.590.768
|% -5,74
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,43
|772.590.768
|% -5,74
|
|KRDMD
|3,09
|554.091.984
|% -1,59
|
|HALKB
|6,35
|491.775.965
|% 3,59
|
|GARAN
|8,23
|480.270.808
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,17
|414.996.595
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,48
|353.454.175
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,91
|193.974.911
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,09
|554.091.984
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,43
|772.590.768
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,92
|268.097.468
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5017
|8,5443
|% 0,19
|
|Frank
|7,1999
|7,2432
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,43
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,50
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,60
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
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|B. Petrol
|40,28
|40,28
|-0,03
|
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