***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 16:48
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868349
BIST
16:401.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:407,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0810
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:408,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1078
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:40455,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 12,36
|Açılış
|: 455,18
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:40
|FADE
|3,85
|18.190.068
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|38.601.531
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.476.062
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|7.573.991
|% 9,97
|
|RTALB
|47,70
|143.121.943
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.858.317
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,74
|2.043.093.304
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,06
|1.401.404.210
|% -0,48
|
|GARAN
|7,12
|1.400.767.878
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,06
|1.134.913.668
|% 7,75
|
|ASELS
|17,77
|916.882.171
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.401.404.210
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,06
|1.134.913.668
|% 7,75
|
|GARAN
|7,12
|1.400.767.878
|% 0,99
|
|ODAS
|2,44
|471.445.911
|% 2,95
|
|THYAO
|11,74
|2.043.093.304
|% 1,12
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2768
|7,2856
|% 1,12
|
|Euro
|8,5784
|8,5905
|% 1,27
|
|Sterlin
|9,4966
|9,5442
|% 1,34
|
|Frank
|7,9820
|8,0301
|% 1,99
|
|Riyal
|1,9425
|1,9522
|% 1,42
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|29,03
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,36
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|9,83
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|4,76
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,32
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|0,81
|
Seans Raporu
16:40
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16:50KRDMA
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 178, 051 adet işlem
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16:49SAYAS
Yüzde 7.10 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 095, 150 adet işlem
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16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 58 artarak (% 0.69 ) 1, 257
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16:47XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 18, 230.00 milyon TL de
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16:46PGSUS
Yüzde 5.05 oranında artışla 51.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 086, 840 adet işlem