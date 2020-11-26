***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 10:57
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890106
BIST
11:241.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:247,9204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:249,4460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0356
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:24462,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 462,86
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:24
|LOGO
|108,90
|60.820.771
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.415.992
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.878.890
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|784.566.117
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,12
|750.256.783
|% -1,54
|
|GARAN
|9,12
|459.402.320
|% 0,55
|
|ODAS
|3,69
|382.517.754
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,30
|379.246.570
|% 3,43
|
|KRDMD
|5,12
|750.256.783
|% -1,54
|
|TSKB
|2,66
|281.445.162
|% -1,85
|
|ODAS
|3,69
|382.517.754
|% 1,37
|
|HLGYO
|3,36
|323.793.370
|% 7,01
|
|YKBNK
|3,02
|195.990.345
|% 0,33
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9096
|7,9204
|% -0,40
|
|Euro
|9,4400
|9,4460
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6958
|8,7481
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:24
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11:38LOGO
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Yüzde 6.36 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 036, 155 adet işlem