***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 11:29
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894904
BIST
12:461.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
12:467,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5304
12:469,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,2012
12:46455,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,10
|Açılış
|: 455,26
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,21
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KARTN
|94,05
|31.033.409
|% 10,01
|
|YAPRK
|60,50
|2.854.141
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|60.932.821
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|18.988.964
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.118.460
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|94.374.999
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|EMKEL
|6,03
|18.336.191
|% -8,22
|
|GUBRF
|64,20
|1.331.169.760
|% 2,80
|
|KOZAL
|92,80
|896.127.411
|% 1,53
|
|KOZAA
|15,71
|552.844.521
|% -0,32
|
|SISE
|7,23
|436.138.105
|% 0,98
|
|ECILC
|8,26
|395.319.080
|% 4,16
|
|SKBNK
|1,53
|225.968.289
|% 2,00
|
|TSKB
|1,88
|164.658.746
|% 1,62
|
|ODAS
|3,91
|268.157.165
|% -1,26
|
|KRDMD
|5,44
|333.332.887
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,15
|129.506.618
|% 0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5612
|7,5676
|% 0,07
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2248
|10,2760
|% 0,14
|
|Frank
|8,4587
|8,5097
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0101
|2,0202
|% -0,01
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|2,00
|
|Tam
|3.013
|3.088
|1,37
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,67
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|