***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 11:47
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895976
BIST
14:311.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:317,4435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0603
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:319,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0774
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:31452,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,08
|Açılış
|: 452,55
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MAALT
|111,10
|41.152.877
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|73.380.955
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.947.849
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.947.849
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.217.290
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,75
|2.325.209.971
|% 3,21
|
|SISE
|7,35
|1.139.993.165
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,94
|1.133.146.414
|% -8,78
|
|GARAN
|10,32
|757.074.530
|% -0,48
|
|AFYON
|5,16
|443.261.009
|% 2,38
|
|SISE
|7,35
|1.139.993.165
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,13
|226.684.574
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,09
|310.512.852
|% 0,00
|
|AFYON
|5,16
|443.261.009
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,52
|112.032.684
|% -0,65
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4364
|7,4435
|% 0,82
|
|Euro
|9,1305
|9,1459
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,1122
|10,1630
|% 0,88
|
|Frank
|8,4067
|8,4574
|% 0,84
|
|Riyal
|1,9742
|1,9841
|% 0,61
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,22
|
|Altın Gr.
|452
|453
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.050
|46,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|43,85
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|21,21
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|-0,36
|
Seans Raporu
14:29
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