***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 16:23
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908895
BIST
17:381.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:387,0459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:388,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:38417,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,68
|Açılış
|: 417,92
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ERBOS
|66,55
|23.305.408
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.947.469
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.692.845
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,80
|2.413.035.504
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,63
|1.574.341.269
|% 1,15
|
|PETKM
|5,14
|1.237.440.004
|% -2,84
|
|GARAN
|10,20
|1.120.581.327
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,07
|863.630.277
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.574.341.269
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,75
|720.086.070
|% 3,38
|
|PETKM
|5,14
|1.237.440.004
|% -2,84
|
|ODAS
|4,24
|784.352.239
|% 2,42
|
|DOHOL
|3,52
|633.472.285
|% -0,56
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0399
|7,0459
|% -0,32
|
|Euro
|8,5431
|8,5493
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7222
|9,7710
|% -0,14
|
|Frank
|7,8751
|7,9226
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8710
|1,8804
|% -0,41
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|8,62
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|0,01
|