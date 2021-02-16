***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:04
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910069
BIST
16:511.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -13,27
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.545
16:517,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0196
En Düşük
6,8965
16:518,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5044
En Düşük
8,3877
16:51405,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,07
|Açılış
|: 405,17
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.711.253
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.080.940
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|157.736.965
|% 9,95
|
|CMBTN
|352,60
|34.226.665
|% -8,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,33
|71.164.705
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,74
|33.741.592
|% -7,41
|
|KOZAL
|147,00
|2.402.516.933
|% -1,14
|
|PETKM
|5,14
|2.397.698.764
|% 0,19
|
|SASA
|40,18
|1.632.991.984
|% 6,13
|
|GUBRF
|76,50
|1.622.465.772
|% 4,58
|
|EKGYO
|2,53
|1.343.558.582
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,55
|1.196.986.100
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,53
|1.343.558.582
|% -0,39
|
|PETKM
|5,14
|2.397.698.764
|% 0,19
|
|TSKB
|1,75
|364.175.052
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,88
|542.406.199
|% -1,37
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0095
|7,0135
|% 0,71
|
|Euro
|8,4866
|8,4945
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6761
|9,7246
|% 0,23
|
|Frank
|7,8033
|7,8503
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% 0,29
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-22,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-24,40
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-11,80
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|