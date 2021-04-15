***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 17:02
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928543
BIST
17:051.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
17:058,0871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
17:059,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
17:05457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,22
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler17:05
|TRGYO
|3,85
|272.145.540
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|79.580.002
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.294.169
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,26
|4.351.056
|% 8,65
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|163.709.222
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.406.818
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.687.781
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.643.017
|% -9,97
|
|GARAN
|7,17
|5.073.923.643
|% 2,58
|
|EREGL
|18,29
|1.480.713.583
|% 4,39
|
|MTRKS
|53,90
|1.180.148.362
|% -1,10
|
|KRDMD
|7,68
|1.173.243.309
|% 3,78
|
|SASA
|45,60
|1.137.113.352
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,83
|355.505.209
|% -2,14
|
|ODAS
|3,69
|622.222.935
|% 1,10
|
|VAKBN
|3,48
|353.657.692
|% -0,29
|
|TRGYO
|3,85
|272.145.540
|% 10,00
|
|HALKB
|4,41
|304.587.149
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0931
|8,0964
|% 0,32
|
|Euro
|9,6909
|9,7167
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,1329
|11,1888
|% 0,50
|
|Frank
|8,7558
|8,8085
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1528
|2,1636
|% 0,40
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|27,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,12
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|-0,18
|
Seans Raporu
17:05
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 96 kaybederek (% -0.08 ) 1, 216
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, TUREX, SNKRN, ITTFH, BJKAS, TKURU, UMPAS, KRTEK, SAMAT
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