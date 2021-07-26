***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 17:36
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951818
BIST
17:511.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
17:518,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
17:5110,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
17:51496,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,03
|Açılış
|: 496,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EDIP
|5,06
|19.994.211
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.497.463
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|2.642.953
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.798.420
|% 9,93
|
|DERHL
|4,66
|18.085.201
|% 9,91
|
|MERIT
|17,55
|764.812
|% -10,00
|
|SELVA
|7,50
|51.670.280
|% -8,31
|
|BALAT
|4,60
|146.970
|% -8,00
|
|ALCAR
|290,30
|53.665.457
|% -7,96
|
|TRILC
|28,76
|173.406.842
|% -7,76
|
|GARAN
|8,15
|1.061.873.647
|% -1,45
|
|KRDMD
|7,37
|586.965.905
|% 1,52
|
|THYAO
|12,33
|576.045.870
|% -3,14
|
|SASA
|29,76
|499.958.311
|% -0,47
|
|PETKM
|5,42
|494.546.722
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.061.873.647
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,80
|204.948.369
|% 0,56
|
|TSKB
|1,23
|137.586.500
|% -1,60
|
|PETKM
|5,42
|494.546.722
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,00
|91.896.830
|% -1,96
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5681
|8,5716
|% 0,27
|
|Euro
|10,1218
|10,1352
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,8065
|11,8657
|% 0,73
|
|Frank
|9,3146
|9,3707
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% 0,23
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,38
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,17
|