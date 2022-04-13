***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 16:04
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020064
BIST
16:252.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,05
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2514,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2515,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0308
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:25928,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,33
|Açılış
|: 928,45
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.714.888
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.025.440
|% 9,87
|
|PKART
|17,74
|31.595.570
|% 9,85
|
|MEPET
|3,02
|19.322.534
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|23.821.641
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.289.034
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|256.221.582
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,16
|335.892.471
|% -8,57
|
|THYAO
|36,60
|3.000.557.295
|% -1,72
|
|GARAN
|13,57
|2.685.025.721
|% -1,17
|
|SISE
|17,25
|2.565.934.050
|% -0,12
|
|KRDMD
|16,06
|2.427.798.379
|% -0,06
|
|EREGL
|34,72
|2.382.105.742
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,02
|2.233.397.748
|% -0,82
|
|ODAS
|2,29
|903.933.014
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,69
|983.511.500
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,16
|676.940.960
|% 6,93
|
|PETKM
|10,35
|1.861.124.996
|% -1,15
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6008
|14,6032
|% 0,03
|
|Euro
|15,8228
|15,8412
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9179
|19,0128
|% 0,08
|
|Frank
|15,5542
|15,6479
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8809
|3,9003
|% 0,10
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|