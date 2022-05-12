***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:56
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029639
BIST
13:132.383
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -70,52
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:1315,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0962
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:1316,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0439
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:13914,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,24
|Açılış
|: 914,87
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:11
|GLBMD
|7,15
|18.676.619
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.451.618
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.882.273
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,79
|61.636.116
|% 8,86
|
|ULUUN
|11,12
|264.857.739
|% 7,13
|
|LIDFA
|6,21
|602.929
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.556.887
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|794.404
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|871.473
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|343.844
|% -9,96
|
|THYAO
|40,96
|2.470.055.716
|% -2,94
|
|SISE
|19,36
|1.847.168.036
|% -3,01
|
|KRDMD
|15,77
|1.340.986.920
|% -5,40
|
|ASELS
|22,74
|1.099.859.027
|% -4,69
|
|EREGL
|32,82
|1.091.372.962
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,68
|626.328.271
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,55
|716.002.841
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|349.985.364
|% -2,74
|
|SISE
|19,36
|1.847.168.036
|% -3,01
|
|ODAS
|2,29
|207.629.692
|% -6,53
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3939
|15,3976
|% 0,63
|
|Euro
|16,1288
|16,1751
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7321
|18,8260
|% 0,23
|
|Frank
|15,3947
|15,4874
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0897
|4,1102
|% 0,54
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,71
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.113
|6.268
|-24,14
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-11,68
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,37
|