***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 12:07
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057051
BIST
12:023.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,67
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.019
12:0218,1033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:0218,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:021.020,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.020,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:00
|HKTM
|13,31
|905.533
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.953.895
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.218.366
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|328.588.001
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|OZRDN
|16,15
|8.779.976
|% -8,65
|
|ALCTL
|31,88
|44.666.661
|% -8,18
|
|LKMNH
|16,95
|11.203.647
|% -7,93
|
|GZNMI
|42,56
|247.118.985
|% -7,20
|
|THYAO
|69,30
|2.210.433.512
|% -0,50
|
|SISE
|25,54
|1.846.265.618
|% 0,16
|
|EREGL
|30,12
|1.376.444.593
|% 2,17
|
|KRDMD
|12,23
|1.297.514.289
|% 4,09
|
|TUPRS
|335,10
|1.156.421.873
|% 1,85
|
|YKBNK
|5,78
|992.855.764
|% -2,20
|
|EKGYO
|3,63
|468.559.583
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,23
|1.297.514.289
|% 4,09
|
|ALBRK
|1,94
|203.934.853
|% -1,02
|
|ISCTR
|6,90
|720.424.248
|% -1,43
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0977
|18,1069
|% 0,15
|
|Euro
|18,2641
|18,2741
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,4662
|21,5739
|% -0,13
|
|Frank
|18,8346
|18,9481
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8050
|4,8291
|% 0,19
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.847
|6.909
|-28,00
|
|Yarım
|3.336
|3.378
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-1,28
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:14KZBGY
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 799 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 3, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 24, 809.00 milyon TL de
-
12:13FADE
Yüzde 4.90 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 905 adet işlem
-
12:10MEGAP
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 244, 018 adet işlem
-
12:10MEGAP
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 244, 018 adet işlem