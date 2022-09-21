***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 12:26
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064464
BIST
15:133.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -28,68
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:1318,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:1318,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0742
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:13986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,79
|Açılış
|: 986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ULUSE
|118,80
|18.596.075
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|112.190.736
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|76.356.383
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.544.063
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,17
|51.909.641
|% 9,63
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.817.488
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|201.574.811
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|804.552.802
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|219.946.398
|% -9,82
|
|THYAO
|70,10
|3.645.034.104
|% -3,24
|
|ASELS
|32,28
|2.875.226.926
|% 4,94
|
|VAKBN
|7,98
|2.254.383.597
|% -5,34
|
|GARAN
|19,40
|1.890.308.922
|% -3,67
|
|HALKB
|8,05
|1.785.272.112
|% -4,28
|
|VAKBN
|7,98
|2.254.383.597
|% -5,34
|
|EKGYO
|3,87
|1.057.116.655
|% -3,49
|
|YKBNK
|7,05
|1.733.040.898
|% -1,54
|
|SKBNK
|3,12
|804.552.802
|% -9,83
|
|HALKB
|8,05
|1.785.272.112
|% -4,28
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3204
|18,3313
|% 0,07
|
|Euro
|18,1569
|18,1801
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,7211
|20,8250
|% -0,26
|
|Frank
|18,9311
|19,0451
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8554
|4,8797
|% 0,06
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,19
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,94
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.692
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.261
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,18
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|2,06
|
Seans Raporu
15:13
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