***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:07
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073870
BIST
13:584.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,09
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:5818,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:5818,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:58982,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,25
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SANEL
|11,66
|6.443.510
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.931.326
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.065.957
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.881.836
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|445.312.101
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.519.521
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.011.189
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.880.745
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|216.249.387
|% -9,89
|
|THYAO
|101,60
|3.398.208.812
|% 2,11
|
|SISE
|33,28
|1.936.789.826
|% 2,53
|
|SASA
|105,80
|1.861.261.104
|% 5,80
|
|AKBNK
|15,77
|1.612.958.833
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,61
|1.558.424.886
|% 2,56
|
|TSKB
|3,14
|920.556.663
|% 8,28
|
|SKBNK
|2,14
|619.896.229
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,68
|1.264.307.596
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,61
|1.558.424.886
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,99
|1.463.253.559
|% 3,42
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6153
|% 0,17
|
|Euro
|18,3509
|18,3579
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0365
|21,1420
|% 0,58
|
|Frank
|18,4847
|18,5961
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-9,00
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.622
|6.704
|-65,00
|
|Yarım
|3.227
|3.275
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-1,18
|