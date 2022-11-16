***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:17
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080243
BIST
10:374.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 49,63
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:3718,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:3719,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0804
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:371.062,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.061,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ALBRK
|3,08
|211.220.229
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|75.032.605
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|20.998.922
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|63.005.826
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|126.821.491
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|CLEBI
|597,10
|22.376.215
|% -6,56
|
|SNGYO
|3,26
|94.022.186
|% -4,96
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|YKBNK
|10,89
|1.481.121.363
|% 0,93
|
|THYAO
|108,60
|1.311.726.782
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,38
|1.115.614.559
|% 1,17
|
|ISCTR
|9,92
|1.075.540.463
|% 1,95
|
|SASA
|182,90
|1.002.076.922
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,89
|1.481.121.363
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,39
|293.448.219
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,63
|666.477.427
|% 1,26
|
|ISCTR
|9,92
|1.075.540.463
|% 1,95
|
|TSKB
|3,38
|274.844.344
|% 3,68
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6109
|% 0,05
|
|Euro
|19,3460
|19,3518
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,9965
|22,1068
|% -0,01
|
|Frank
|19,6312
|19,7495
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,31
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.041
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.419
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-0,68
|
Seans Raporu
10:37
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