***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:03
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099833
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
0
En Düşük
0
18:0518,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
18:0520,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
18:051.136,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.136,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 0,00
|
|ADEL
|125,50
|53.690.155
|% 0,00
|
|AFYON
|7,27
|79.576.058
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|102.873.739
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 0,00
|
|ADEL
|125,50
|53.690.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|102.873.739
|% 0,00
|
|AFYON
|7,27
|79.576.058
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|7.733.018
|% 0,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% 0,00
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% 0,00
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7758
|18,7846
|% 0,06
|
|Euro
|20,1899
|20,2056
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7808
|22,8950
|% 0,16
|
|Frank
|20,3021
|20,4245
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,47
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,14
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|-0,51
|