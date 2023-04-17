***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2023 10:00
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139138
BIST
11:185.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,93
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1819,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1821,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0389
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:181.253,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.432.569
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.079.190
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.294.542.917
|% 9,99
|
|ATAGY
|5,09
|6.723.487
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.822.372
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,40
|13.797.707
|% -8,61
|
|LIDER
|111,70
|14.775.350
|% -6,92
|
|BURVA
|34,56
|24.119.872
|% -6,59
|
|SONME
|31,34
|6.163.917
|% -5,32
|
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.294.542.917
|% 9,99
|
|THYAO
|135,20
|1.102.944.528
|% 0,60
|
|GESAN
|83,60
|549.268.163
|% -2,68
|
|AKBNK
|17,88
|544.435.210
|% 1,76
|
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|314.494.860
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.062.274
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,23
|429.134.353
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,23
|171.549.495
|% 4,39
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3739
|19,3789
|% 0,15
|
|Euro
|21,3031
|21,3278
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9664
|24,0866
|% 0,07
|
|Frank
|21,5976
|21,7278
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,12
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.012
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|5,72
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.878
|87,00
|
|Yarım
|4.285
|4.344
|42,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.172
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,91
|0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|-0,11
|
Seans Raporu
11:16
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