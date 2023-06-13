***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 14:53
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158291
BIST
17:535.445
En Düşük
|Değişim
|: -2,57%
|| -143,66
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5323,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0348
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5325,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2180
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:531.483,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.483,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:51
|METUR
|5,17
|51.978.813
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|232.890.645
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|297.921.126
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|103.707.805
|% -10,00
|
|SASA
|56,35
|6.555.761.929
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.391.146
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,00
|1.608.330.921
|% -9,09
|
|THYAO
|177,30
|7.324.584.022
|% -3,27
|
|SASA
|56,35
|6.555.761.929
|% -9,98
|
|EREGL
|37,50
|4.090.848.275
|% -1,16
|
|KRDMD
|21,90
|3.668.603.448
|% 2,53
|
|AKBNK
|18,00
|3.314.946.348
|% -0,44
|
|EKGYO
|7,45
|2.084.312.104
|% -3,62
|
|YKBNK
|11,76
|3.050.473.768
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,99
|2.449.604.723
|% -0,84
|
|AKBNK
|18,00
|3.314.946.348
|% -0,44
|
|KRDMD
|21,90
|3.668.603.448
|% 2,53
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6303
|23,6536
|% 0,17
|
|Euro
|25,5441
|25,5496
|% 0,77
|
|Sterlin
|29,6789
|29,8278
|% 0,73
|
|Frank
|26,0016
|26,1582
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2807
|6,3122
|% 0,03
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:51
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem