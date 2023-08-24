***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:51
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189183
BIST
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17:197.573
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -29,31
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1925,7637
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -1,4256
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1928,5500
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -1,0500
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,6000
En Düşük
28,0000
17:191.589,06
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
|| -85,17
|Açılış
|: 1.589,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ONCSM
|202,40
|128.244.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,10
|2.560.626.950
|% -12,16
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.168.032
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.685.157
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.420.081
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.344.478
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,74
|14.301.261.798
|% 8,70
|
|ISCTR
|18,04
|13.336.258.991
|% 7,44
|
|THYAO
|234,20
|12.429.315.843
|% -2,29
|
|AKBNK
|30,00
|11.226.529.623
|% 8,46
|
|KLSER
|114,70
|10.520.474.242
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,74
|14.301.261.798
|% 8,70
|
|ISCTR
|18,04
|13.336.258.991
|% 7,44
|
|EKGYO
|8,51
|5.066.802.894
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,10
|2.141.953.798
|% 4,33
|
|AKBNK
|30,00
|11.226.529.623
|% 8,46
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7060
|25,7637
|% -5,24
|
|Euro
|28,4500
|28,5500
|% -3,55
|
|Sterlin
|32,4755
|32,6384
|% -5,80
|
|Frank
|29,1044
|29,2797
|% -5,63
|
|Riyal
|6,8414
|6,8757
|% -5,30
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|