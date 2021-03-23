Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.03.2021 14:03



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23 Mart 2021 tarihinde
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim kuruluşu ("Denetçi") olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919927


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:481.401
Değişim :  1,56% |  21,57
Açılış :  1.336  
Önceki Kapanış :  1.379  
En Yüksek
1.403 En Düşük
1.256
BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 107,90 8.099.410 % 9,99  
SASA 43,64 731.728.155 % 9,98  
KSTUR 278,70 621.040 % 9,98  
ORMA 18,51 795.204 % 9,98  
CLEBI 298,90 125.606.283 % 9,97  
daha fazla
16:48 Alış Satış %  
Dolar 7,9014 7,9092 % 1,64  
Euro 9,4058 9,4191 % 1,73  
Sterlin 10,8625 10,9170 % 1,20  
Frank 8,4476 8,4984 % 0,85  
Riyal 2,1003 2,1109 % 1,74  
daha fazla
16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 -7,51  
Altın Gr. 439 439 5,00  
Cumhuriyet 2.910 2.954 19,00  
Tam 2.890 2.965 11,99  
Yarım 1.397 1.434 5,81  
Çeyrek 701 717 2,90  
Gümüş.Ons 25,29 25,31 -0,46  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,02  
B. Petrol 62,16 62,16 -2,46  
Seans Raporu 16:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru