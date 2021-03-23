***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2021 14:03
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23 Mart 2021 tarihinde
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim kuruluşu ("Denetçi") olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919927
BIST
16:481.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,57
|Açılış
|: 1.336
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|Önceki Kapanış
|: 1.379
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1.403
En Düşük
1.256
16:487,9092
En Yüksek
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
|: 7,8000
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7,9528
En Düşük
7,6969
16:489,4191
En Yüksek
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|: 1,73%
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|Açılış
|: 9,3300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 434,17
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444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:48
|YAPRK
|107,90
|8.099.410
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|731.728.155
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|125.606.283
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GARAN
|7,32
|9.226.571.093
|% -8,27
|
|GARAN
|7,32
|9.226.571.093
|% -8,27
|
|FROTO
|222,50
|2.078.605.617
|% 8,22
|
|EREGL
|15,62
|1.820.938.336
|% 6,19
|
|AKBNK
|4,93
|1.780.802.223
|% -7,50
|
|KOZAL
|116,90
|1.109.869.217
|% 6,47
|
|GARAN
|7,32
|9.226.571.093
|% -8,27
|
|AKBNK
|4,93
|1.780.802.223
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,28
|718.320.067
|% -4,60
|
|EKGYO
|1,90
|500.392.067
|% 0,53
|
|TSKB
|1,41
|374.091.708
|% -4,08
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9014
|7,9092
|% 1,64
|
|Euro
|9,4058
|9,4191
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,8625
|10,9170
|% 1,20
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1003
|2,1109
|% 1,74
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-7,51
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,00
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.890
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-2,46
|