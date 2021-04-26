***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2021 11:24
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.04.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10316
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 15.04.2021 tarihli genel kurul kararı, 22.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930824
BIST
11:541.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,18
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.366
En Düşük
1.344
11:548,3206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2925
11:5410,0801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0595
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0501
11:54475,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,79
|Açılış
|: 475,47
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MAALT
|193,60
|6.299.117
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.732.971
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.992.695
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,02
|59.811.932
|% -8,34
|
|GLYHO
|3,64
|37.701.972
|% -6,91
|
|FENER
|31,36
|28.928.504
|% -6,89
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GWIND
|5,94
|518.468.848
|% 6,83
|
|EREGL
|18,66
|481.212.225
|% 3,72
|
|GARAN
|7,10
|473.463.599
|% 0,42
|
|PETKM
|6,41
|387.602.684
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,03
|277.774.485
|% 0,86
|
|GWIND
|5,94
|518.468.848
|% 6,83
|
|YKBNK
|2,09
|165.130.325
|% 0,48
|
|GARAN
|7,10
|473.463.599
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|112.817.067
|% 1,11
|
|PETKM
|6,41
|387.602.684
|% 1,91
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3176
|8,3206
|% -0,58
|
|Euro
|10,0690
|10,0801
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,5155
|11,5732
|% -0,57
|
|Frank
|9,0539
|9,1085
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -0,69
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,53
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|2,00
|
|Tam
|3.129
|3.209
|5,74
|
|Yarım
|1.512
|1.553
|2,78
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,92
|
Seans Raporu
11:54
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12:09PEGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 647, 393 adet işlem
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12:08
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12:08XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 5, 238.00 milyon TL de
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12:08MAALT
Yüzde 10.00 oranında artışla 193.60 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 117 adet işlem