***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2022 12:50
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25 Mart 2022 tarihinde
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) bağımsız denetim kuruluşu (Denetçi) olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012963
BIST
14:442.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 16,16
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
14:4414,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:4416,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0471
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:44931,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,12
|Açılış
|: 931,56
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:44
|PKENT
|255,60
|116.011.194
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.328
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.532.508
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,84
|25.512.329
|% 9,24
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|14,04
|17.792.563
|% -3,95
|
|SELGD
|4,12
|1.959.805
|% -3,51
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|MARKA
|3,35
|655.132
|% -2,90
|
|KRDMD
|15,42
|1.197.064.186
|% 0,33
|
|THYAO
|28,28
|813.135.807
|% 0,57
|
|SMRTG
|16,44
|720.641.846
|% 6,75
|
|SASA
|58,95
|688.007.944
|% 0,68
|
|EREGL
|33,46
|608.865.678
|% -0,18
|
|KARSN
|4,69
|528.106.867
|% 4,22
|
|DOHOL
|3,26
|298.194.946
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|330.122.180
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.197.064.186
|% 0,33
|
|ODAS
|1,61
|99.084.036
|% 0,00
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8432
|14,8478
|% 0,16
|
|Euro
|16,3633
|16,3755
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,5201
|19,6179
|% 0,20
|
|Frank
|15,9433
|16,0393
|% 0,50
|
|Riyal
|3,9432
|3,9630
|% 0,15
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,90
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|-19,00
|
|Tam
|6.133
|6.286
|-21,92
|
|Yarım
|2.964
|3.041
|-10,61
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,22
|
Seans Raporu
14:44
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14:59AKSEN
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Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 13, 066.00 milyon TL de
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14:58LOGO
Yüzde 4.16 oranında artışla 45.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 339 adet işlem
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14:57AKSA
Yüzde 7.82 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 048 adet işlem
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14:56ARASE
Yüzde 5.87 oranında artışla 88.35 lira fiyatla işlem gören hissede 347, 617 adet işlem