***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.04.2022Tescil Tarihi27.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2022, 10571Açıklamalar2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarakDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 27.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili karar 05.05.2022 tarihli 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026554BIST