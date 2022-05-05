***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 12:32
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022, 10571
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 27.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili karar 05.05.2022 tarihli 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026554
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1342
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8773
En Düşük
14,7014
18:0515,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6153
18:05897,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,51
|Açılış
|: 897,09
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8592
|14,8670
|% 0,91
|
|Euro
|15,6415
|15,6605
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,2889
|18,3807
|% -1,40
|
|Frank
|14,9908
|15,0811
|% -0,60
|
|Riyal
|3,9509
|3,9707
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-4,98
|
|Altın Gr.
|898
|898
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem