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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.05.2022 12:32
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022, 10571
Açıklamalar

2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak 
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 21.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 27.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili karar 05.05.2022 tarihli 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026554


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