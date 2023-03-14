***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2023 13:38
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Mart 2023 tarihinde
Şirketimizin Denetim Komitesi'nin kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) bağımsız denetim kuruluşu (Denetçi) olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124410
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
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5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
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19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 20,5400
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|Önceki Kapanış
|: 20,5400
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20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 1.163,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9689
|18,9774
|% 0,06
|
|Euro
|20,3559
|20,3620
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,0094
|23,1248
|% -0,11
|
|Frank
|20,6437
|20,7681
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.924
|-34,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,83
|