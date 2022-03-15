***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2022 16:47
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15 Mart 2022 (bugün) tarihinde aldığı kararla
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesi ile "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesinin ekli metin kapsamında tadil edilmesine, Ana Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izin ve onayların alınmasına ve Ana Sözleşme tadilinin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 15 Mart 2022 (bugün) tarihinde yapılmış olup Ana Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010652
BIST
17:202.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,37
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2014,6714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1085
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2016,1228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0655
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:20902,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -25,43
|Açılış
|: 902,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:20
|PKENT
|397,20
|32.417.320
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.976.294
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.341.946
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.700.994
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.859.480
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.424.778
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|377.957.344
|% -9,73
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,34
|10.021.843
|% -5,31
|
|THYAO
|27,74
|4.397.618.774
|% 4,21
|
|FROTO
|277,80
|2.105.678.703
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,57
|2.093.665.730
|% -1,42
|
|GARAN
|11,90
|1.713.579.039
|% 0,34
|
|EREGL
|34,46
|1.462.521.439
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,81
|940.402.044
|% 1,60
|
|KARSN
|4,10
|842.828.209
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,28
|670.548.500
|% -1,50
|
|ODAS
|1,56
|271.285.529
|% 1,30
|
|THYAO
|27,74
|4.397.618.774
|% 4,21
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6483
|14,6714
|% -0,73
|
|Euro
|16,0884
|16,1228
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,1080
|19,2039
|% -0,34
|
|Frank
|15,5480
|15,6417
|% -0,92
|
|Riyal
|3,8975
|3,9170
|% -0,85
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,22
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-25,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-170,37
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,41
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,20
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|-8,30
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866