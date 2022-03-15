***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 15 Mart 2022 (bugün) tarihinde aldığı kararlaŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesi ile "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesinin ekli metin kapsamında tadil edilmesine, Ana Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izin ve onayların alınmasına ve Ana Sözleşme tadilinin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 15 Mart 2022 (bugün) tarihinde yapılmış olup Ana Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010652BIST