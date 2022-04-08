***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2022 tarihli kararıyla Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesi ile "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/04/2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19813 sayılı yazısı ile onaylanmış olup SPK onaylı ana sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018132BIST