***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.04.2022 14:52
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2022 tarihli kararıyla Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesi ile "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/04/2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19813 sayılı yazısı ile onaylanmış olup SPK onaylı ana sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018132
BIST
14:422.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4214,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4216,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:42917,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,11
|Açılış
|: 917,06
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.158
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.436.614
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.073.695
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|12.859.043
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.534.794
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.534.794
|% -4,00
|
|GARAN
|13,19
|3.952.473.880
|% 4,60
|
|THYAO
|35,40
|1.834.400.689
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,32
|1.253.078.659
|% 3,48
|
|KARSN
|5,99
|1.234.910.021
|% 4,90
|
|ASELS
|26,54
|1.234.429.063
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,63
|1.079.617.614
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|3.952.473.880
|% 4,60
|
|ODAS
|2,19
|617.607.117
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|1.024.590.198
|% 3,19
|
|KARSN
|5,99
|1.234.910.021
|% 4,90
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7526
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0260
|16,0419
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1620
|19,2581
|% -0,21
|
|Frank
|15,7120
|15,8066
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9218
|3,9414
|% 0,15
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,08
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,12
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55ZRGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 669, 613 adet işlem
-
14:54CANTE
Yüzde 5.77 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 189 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 2, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 28, 384.00 milyon TL de
-
14:53AFYON
Yüzde 4.74 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 493, 551 adet işlem
-
14:52GZNMI
Yüzde 7.45 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 459 adet işlem