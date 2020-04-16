***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi'i" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, sözkonusu değişiklik 13 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 15 Nisan 2020 tarihli 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 13/04/2020 15/04/2020 10059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838703BIST