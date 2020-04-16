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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme

16.04.2020 16:56
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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi'i" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, sözkonusu değişiklik 13 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 15 Nisan 2020 tarihli 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/04/2020 15/04/2020 10059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838703


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