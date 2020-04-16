***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2020 16:56
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi'i" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, sözkonusu değişiklik 13 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 15 Nisan 2020 tarihli 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/04/2020 15/04/2020 10059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838703
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9574
En Düşük
6,8896
18:057,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,22
|Açılış
|: 383,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6247
|8,6680
|% -0,06
|
|Frank
|7,1411
|7,1841
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8429
|1,8521
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.719
|2,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.518
|14,30
|
|Tam
|2.525
|2.592
|14,70
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,10
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|-0,24
|
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