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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme

05.05.2022 12:32
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi ve ''Murakıplar ve Görevleri'' başlıklı 9.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 5 Mayıs 2022 tarihli 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 27/04/2022 05/05/2022 10571
9 27/04/2022 05/05/2022 10571



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026553


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