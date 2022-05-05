***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi ve ''Murakıplar ve Görevleri'' başlıklı 9.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 5 Mayıs 2022 tarihli 10571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 27/04/2022 05/05/2022 105719 27/04/2022 05/05/2022 10571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026553BIST