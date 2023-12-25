***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.12.2023 09:02
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
PT. Prathita Titiannusantara ("PTN")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Havalimanı Yer Hizmetleri işi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
650.000.000 IDR (38.250 Avro)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.03.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
650.000.000 IDR
Beher Payın Alış Fiyatı
53,8462 IDR
Toplam Tutar
35.000.000.000 IDR (2.059.000 Avro)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,49%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,09%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önümüzdeki 5 yıl içerinde konsolide finansal hasılata katkısının yıllık ortalama 14 milyon Avro olması öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT")
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Net Aktif değerleme ve indirgenmiş nakit akımı yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nihai pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Nihai pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin stratejik büyüme planları doğrultusunda, Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim PT. Prathita Titiannusantara ("PTN") şirketinin mevcut iki hissedarı olan Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT") hisselerinin tamamını (%100) 35 milyar IDR (yaklaşık 2,06 milyon Avro) bedelle satın almak suretiyle yatırım yapmak üzere, Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi ("SPA") imza edilmesine karar vermiş olup, söz konusu SPA 23.12.2023 tarihinde imza edilmiştir.
SPA'de tanımlı koşulların gerçekleşmesi durumunda, hisse devir işlemlerinin en geç 30.03.2024 tarihine kadar tamamlanması öngörülmekte ve PTN'ye ait hisselerin Şirketimiz veya mevcut, ya da o tarihe kadar kurulacak bir veya daha fazla iştiraki vasıtasıyla devir alınması planlanmaktadır.
PTN şirketi, Endonezya'nın 26 şehrindeki havalimanlarında yer hizmeti sunmakta olup bu şehirlerdeki uçuş trafiği, toplam Endonezya havacılık pazarının %76'sına (pazar büyüklüğü 2023: 650bin uçuş) erişimi mümkün kılmaktadır. Endonezya havacılık pazarının önümüzdeki 5 yıl boyunca yılda ortalama %7 büyümesi öngörülmektedir.
PTN'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde, ortalama yıllık hasılatının 14 milyon Avro (2028: 25 milyon Avro) ve 5 yıl boyunca toplam ekipman yatırım tutarının yaklaşık 27 milyon Avro olması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228267
BIST