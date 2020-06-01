***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 401.883.516 352.458.944Satışların Maliyeti20 -317.253.270 -276.433.434TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.630.246 76.025.510BRÜT KAR (ZARAR)84.630.246 76.025.510Genel Yönetim Giderleri-52.484.715 -48.844.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler92.024.555 31.520.213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-75.152.490 -13.703.685ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.017.596 44.997.903Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.877.790 1.593.936Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.256.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4.928.861 3.786.072FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.567.800 50.377.911Finansman Gelirleri21 22.411.830 7.797.947Finansman Giderleri22 -112.978.529 -63.999.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-34.998.899 -5.823.770Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.461.251 12.457.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -6.320.000 -3.814.803Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.858.749 16.272.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-38.460.150 6.633.707DÖNEM KARI (ZARARI)-38.460.150 6.633.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.113.249 -709.092Ana Ortaklık Payları-40.573.399 7.342.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.369.089 31.658.334Dönem Karı (Zararı)-38.460.150 6.633.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.411.033 59.431.600Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,13 37.109.464 28.605.915Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.158.362 74.142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.555.151 5.244.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.555.151 5.244.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 11.711.506 16.769.467Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.739.524 -3.583.884Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.451.030 20.353.351Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler221.950 26.574.787Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -4.928.861 -3.786.072Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.461.251 -12.457.477Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.877.790 -1.593.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.074.736 -18.279.192Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)31.691.914 -11.286.395Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.977.106 -14.304.848İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)330.256 127.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.646.850 -14.432.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.309.403 -10.559.119Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.504.767 -324.314Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.409.216 10.811.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.509.802 -4.166.298İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.133.859 -1.406.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.624.057 -2.759.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)862.892 10.736.662Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.457.580 813.503Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.025.619 47.786.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -4.656.972 -2.117.084Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-320.804Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.678.754 -14.010.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.610.126 -60.151.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.554.484 3.823.373Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.149.231 3.823.373Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri405.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.995.554 -63.975.023Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.660.995 -61.463.453Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.334.559 -2.511.570Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.169.056İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.169.056FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.413.196 49.290.105Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri215.673.664 177.818.412Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.956.505 -110.586.508Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.360.300 -20.912.322Ödenen Faiz-2.683.187 -613.361Alınan Faiz3.739.524 3.583.884YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.172.159 20.796.789Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi78.577.477 35.151.096NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.749.636 55.947.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.942.627 196.730.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 395.692.263 252.678.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 395.916.773 209.130.875Finansal Yatırımlar26.018.939 57.747.115Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 26.018.939 57.747.115Ticari Alacaklar208.575.410 216.999.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.543.130 3.873.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 205.032.280 213.125.657Diğer Alacaklar131.383.269 70.402.501İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 30.078.401 26.647.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 101.304.868 43.754.617Stoklar10 19.029.501 16.524.734Peşin Ödenmiş Giderler29.946.116 29.502.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 29.946.116 29.502.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 3.059.838 6.456.151Diğer Dönen Varlıklar15.246.816 16.389.181İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 15.246.816 16.389.181ARA TOPLAM829.176.662 623.151.811TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR829.176.662 623.151.811DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar334.290 334.290Vadeli Mevduatlar5 334.290 334.290Diğer Alacaklar129.397.898 151.002.241İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar88.413.211 81.497.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.984.687 69.505.234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 139.266.215 129.954.118Maddi Duran Varlıklar476.755.541 457.159.082Tesis, Makine ve Cihazlar11 213.130.739 199.684.081Taşıtlar11 43.748.560 44.216.323Mobilya ve Demirbaşlar11 33.558.590 33.753.940Özel Maliyetler11 170.037.760 172.563.328Yapılmakta Olan Yatırımlar11 16.279.892 6.941.410Kullanım Hakkı Varlıkları12 537.447.949 428.056.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar288.985.220 285.431.765Şerefiye13 60.862.172 60.932.266Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 228.123.048 224.499.499Peşin Ödenmiş Giderler11.185.114 20.038.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 11.185.114 20.038.235Ertelenmiş Vergi Varlığı23 110.829.501 102.587.821Diğer Duran Varlıklar20.296.376 21.874.312İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 20.296.376 21.874.312TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.714.498.104 1.596.437.877TOPLAM VARLIKLAR2.543.674.766 2.219.589.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar91.375.909 21.421.438İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar91.375.909 21.421.438Banka Kredileri7 91.375.909 21.421.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları635.489.582 534.989.770İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları635.489.582 534.989.770Banka Kredileri7 521.658.686 441.030.490Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 113.830.896 93.959.280Ticari Borçlar128.189.824 134.699.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 12.814.154 21.948.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 115.375.670 112.751.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 54.849.399 53.986.507Diğer Borçlar22.882.029 18.401.711İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 22.882.029 18.401.711Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.355.102 17.032.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 26.355.102 17.032.046Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 7.569.141Kısa Vadeli Karşılıklar23.547.198 23.779.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 16.815.092 16.996.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.732.106 6.782.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.688.895 8.860.670İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 7.688.895 8.860.670ARA TOPLAM990.377.938 820.739.957TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER990.377.938 820.739.957UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar889.339.863 721.356.592İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar889.339.863 721.356.592Banka Kredileri7 384.761.712 339.762.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 487.194.553 364.787.559Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 17.383.598 16.806.306Uzun Vadeli Karşılıklar25.970.422 28.354.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 25.970.422 28.354.292Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 24.558.389 21.497.424Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler59.182.764 55.204.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 59.182.764 55.204.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER999.051.438 826.412.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.989.429.376 1.647.152.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar486.199.203 510.178.196Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.024.964 -24.024.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.024.964 -24.024.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.024.964 -24.024.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)154.284.535 136.376.158Yabancı Para Çevrim Farkları154.284.535 136.376.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.387.956 63.387.956Yasal Yedekler19 63.387.956 63.387.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları308.825.075 117.783.967Net Dönem Karı veya Zararı-40.573.399 192.355.079Kontrol Gücü Olmayan Paylar68.046.187 62.258.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR554.245.390 572.436.964TOPLAM KAYNAKLAR2.543.674.766 2.219.589.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Diğer Düzeltmeler71.337.758 71.337.758 24.700.141 96.037.899Transferler204.583.956 -204.583.956Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.275.621 7.342.799 35.618.420 2.336.202 37.954.622Dönem Karı (Zararı)7.342.799 7.342.799 -709.092 6.633.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.275.621 28.275.621 3.045.294 31.320.915Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 125.518.176 50.630.456 259.902.368 7.342.799 443.215.740 43.864.295 487.080.035Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Transferler192.355.079 192.355.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.908.377 -40.573.399 -22.665.022 4.473.448 -18.191.574Dönem Karı (Zararı)-40.573.399 2.113.249 -38.460.150Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.908.377 -40.573.399 17.908.377 2.360.199 20.268.576Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 154.284.535 63.387.956 308.825.075 -40.573.399 486.199.203 68.046.187 554.245.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-38.460.150 6.633.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar20.268.576 31.320.915Yabancı Para Çevrim Farkları20.268.576 31.320.915DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.268.576 31.320.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.191.574 37.954.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.473.448 2.336.202Ana Ortaklık Payları-22.665.022 35.618.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848333BIST