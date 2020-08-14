***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 653.051.280 839.636.068 251.167.764 487.177.124Satışların Maliyeti20 -547.462.269 -634.528.663 -230.208.999 -358.095.229TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 105.589.011 205.107.405 20.958.765 129.081.895BRÜT KAR (ZARAR)105.589.011 205.107.405 20.958.765 129.081.895Genel Yönetim Giderleri-100.056.390 -105.595.783 -47.571.675 -56.751.648Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler159.322.649 60.300.692 67.298.094 28.780.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-145.605.675 -26.621.430 -70.453.185 -12.917.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.249.595 133.190.884 -29.768.001 88.192.981Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.001.876 2.216.816 124.086 622.880Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.334.649 -263 -78.202 -263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-3.991.555 7.160.667 -8.920.416 3.374.595FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.925.267 142.568.104 -38.642.533 92.190.193Finansman Gelirleri21 47.856.800 15.992.574 25.444.970 8.194.627Finansman Giderleri22 -209.860.788 -137.299.970 -96.882.259 -73.300.342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-145.078.721 21.260.708 -110.079.822 27.084.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.625.778 10.298.594 -2.164.527 -2.158.883Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -19.308.541 -12.102.691 -12.988.541 -8.287.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 13.682.763 22.401.285 10.824.014 6.129.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-150.704.499 31.559.302 -112.244.349 24.925.595DÖNEM KARI (ZARARI)-150.704.499 31.559.302 -112.244.349 24.925.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.153.328 783.548 5.040.079 1.492.640Ana Ortaklık Payları-157.857.827 30.775.754 -117.284.428 23.432.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.767.248 110.564.414Dönem Karı (Zararı)-150.704.499 31.559.302Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler252.550.623 157.339.674Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 74.588.254 59.419.740Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.626.014 3.162.446Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.464.305 11.931.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.464.305 11.931.828Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21,22 32.098.200 23.362.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.541.851 -6.366.457Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler41.640.051 29.728.467Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler123.158.393 79.139.463Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 3.991.555 -7.160.667Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.625.778 -10.298.594Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.001.876 -2.216.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.955.817 -55.404.356Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)50.279.948 9.368.609Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.736.222 -66.280.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.063 -619.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)53.745.285 -65.661.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.766.994 -22.149.974Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.956.482 -1.383.747Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.295.374 -13.446.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.276.219 28.639.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.026.543 5.325.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.302.762 23.314.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.780.820 21.106.216Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.872.350 -11.258.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları208.801.941 133.494.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.108.420 -6.808.558Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-747.236 -444.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.179.037 -15.676.670YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.370.769 -122.146.173İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-13.923.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.316.579 5.280.416Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 3.103.536 5.251.926Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 213.043 28.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.108.984 -124.308.200Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.280.059 -113.620.389Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.828.925 -10.687.811Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler15.421.636 10.804.611İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler15.421.636 10.804.611FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.782.893 -94.071.087Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri476.703.587 241.936.740Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-308.554.256 -173.206.634Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.608.889 -36.979.369Ödenen Temettüler-128.803.767Ödenen Faiz-11.299.400 -3.384.514Alınan Faiz9.541.851 6.366.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)283.179.372 -105.652.846Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.550.520 27.264.738NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.729.892 -78.388.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.942.627 196.730.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 522.672.519 118.342.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 523.002.526 209.130.875Finansal Yatırımlar7.325.408 57.747.115Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 7.325.408 57.747.115Ticari Alacaklar155.029.270 216.999.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.882.449 3.873.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 151.146.821 213.125.657Diğer Alacaklar121.437.358 103.432.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 90.557.076 26.647.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 30.880.282 76.784.685Stoklar10 18.481.216 16.524.734Peşin Ödenmiş Giderler31.312.094 29.502.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 31.312.094 29.502.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 3.895.540 6.456.151Diğer Dönen Varlıklar12.950.593 16.389.181İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 12.950.593 16.389.181ARA TOPLAM873.434.005 656.181.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR873.434.005 656.181.879DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar334.290 334.290Vadeli Mevduatlar5 334.290 334.290Diğer Alacaklar135.928.043 117.972.173İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 79.040.525 81.497.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 56.887.518 36.475.166Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 137.019.231 129.954.118Maddi Duran Varlıklar479.605.299 457.159.082Tesis, Makine ve Cihazlar11 227.298.606 199.684.081Taşıtlar11 45.431.389 44.216.323Mobilya ve Demirbaşlar11 33.828.354 33.753.940Özel Maliyetler11 169.929.973 172.563.328Yapılmakta Olan Yatırımlar11 3.116.977 6.941.410Kullanım Hakkı Varlıkları12 528.392.547 428.056.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar309.432.466 285.431.765Şerefiye13 64.553.755 60.932.266Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 244.878.711 224.499.499Peşin Ödenmiş Giderler6.932.978 20.038.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 6.932.978 20.038.235Ertelenmiş Vergi Varlığı23 125.508.480 102.587.821Diğer Duran Varlıklar23.895.151 21.874.312İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 23.895.151 21.874.312TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.747.048.485 1.563.407.809TOPLAM VARLIKLAR2.620.482.490 2.219.589.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar241.859.269 21.421.438İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar241.859.269 21.421.438Banka Kredileri7 241.859.269 21.421.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları560.120.418 534.989.770İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları117.283.132 93.959.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 117.283.132 93.959.280İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları442.837.286 441.030.490Banka Kredileri7 442.837.286 441.030.490Ticari Borçlar148.975.845 134.699.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 10.921.470 21.948.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 138.054.375 112.751.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 46.205.687 53.986.507Diğer Borçlar127.191.065 18.401.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 105.705.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 21.486.065 18.401.711Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.650.635 17.032.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 21.650.635 17.032.046Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 12.067.423 7.569.141Kısa Vadeli Karşılıklar26.288.391 23.779.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 19.657.641 16.996.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.630.750 6.782.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.368.703 8.860.670İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 9.368.703 8.860.670ARA TOPLAM1.193.727.436 820.739.957TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.193.727.436 820.739.957UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar914.480.615 704.550.286İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar914.480.615 704.550.286Banka Kredileri7 406.334.317 339.762.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 508.146.298 364.787.559Diğer Borçlar18.278.775 16.806.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 18.278.775 16.806.306Uzun Vadeli Karşılıklar30.128.147 28.354.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 30.128.147 28.354.292Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 25.626.478 21.497.424Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler64.797.904 55.204.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 64.797.904 55.204.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.053.311.919 826.412.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.247.039.355 1.647.152.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar296.319.276 510.178.196Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.504.473 -24.024.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.504.473 -24.024.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.504.473 -24.024.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)187.873.545 136.376.158Yabancı Para Çevrim Farkları187.873.545 136.376.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.387.905 63.387.956Yasal Yedekler19 74.387.905 63.387.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları192.120.126 117.783.967Net Dönem Karı veya Zararı-157.857.827 192.355.079Kontrol Gücü Olmayan Paylar77.123.859 62.258.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR373.443.135 572.436.964TOPLAM KAYNAKLAR2.620.482.490 2.219.589.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Diğer Düzeltmeler71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757Transferler12.757.500 191.826.456 -204.583.956Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)255.955 37.917.950 30.775.754 68.949.659 3.981.162 72.930.821Dönem Karı (Zararı)30.775.754 30.775.754 783.548 31.559.302Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)255.955 37.917.950 38.173.905 3.197.614 41.371.519Kar Payları-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-403.147 -403.147 14.418.110 14.014.963Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.222.104 135.160.505 63.387.956 117.783.966 30.775.754 347.186.077 59.927.211 407.113.288Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Transferler192.355.079 -192.355.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-479.509 51.497.387 -157.857.827 -106.839.949 13.551.120 -93.288.829Dönem Karı (Zararı)-157.857.827 -157.857.827 7.153.328 -150.704.499Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-479.509 51.497.387 51.017.878 6.397.792 57.415.670Kar Payları10.999.949 -116.704.949 -105.705.000 -105.705.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.504.473 187.873.545 74.387.905 192.120.126 -157.857.827 296.319.276 77.123.859 373.443.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-150.704.499 31.559.302 -112.244.349 24.925.595DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-501.759 255.955 -501.759 255.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-338.984 -338.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-247.798 344.536 -247.798 344.536Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-247.798 344.536 -247.798 344.536Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.023 -88.581 85.023 -88.581Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.314 21.314Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi63.709 -88.581 63.709 -88.581Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.917.429 41.115.564 37.648.853 9.794.649Yabancı Para Çevrim Farkları57.917.429 41.115.564 37.648.853 9.794.649DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.415.670 41.371.519 37.147.094 10.050.604TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.288.829 72.930.821 -75.097.255 34.976.199Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.551.120 3.981.162 9.077.672 1.644.960Ana Ortaklık Payları-106.839.949 68.949.659 -84.174.927 33.331.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869246BIST