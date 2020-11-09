***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.106.897.254 1.421.348.102 453.845.974 581.712.034Satışların Maliyeti20 -835.743.959 -989.583.237 -288.281.690 -355.054.574TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 271.153.295 431.764.865 165.564.284 226.657.460BRÜT KAR (ZARAR)271.153.295 431.764.865 165.564.284 226.657.460Genel Yönetim Giderleri-149.279.667 -170.647.765 -49.223.277 -65.051.982Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler360.363.347 47.280.893 201.040.698 -13.019.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-340.212.955 -63.969.444 -194.607.280 -37.348.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.024.020 244.428.549 122.774.425 111.237.665Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.191.086 2.846.497 189.210 629.681Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.399.125 -263 -64.476Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-4.226.941 16.446.463 -235.386 9.285.796FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)139.589.040 263.721.246 122.663.773 121.153.142Finansman Gelirleri21 107.615.146 36.760.108 59.758.346 20.767.534Finansman Giderleri22 -432.109.134 -110.514.164 -222.248.346 26.785.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-184.904.948 189.967.190 -39.826.227 168.706.482Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.044.980 -23.953.697 -419.202 -34.252.291Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -38.318.871 -48.848.360 -19.010.330 -36.745.669Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 32.273.891 24.894.663 18.591.128 2.493.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-190.949.928 166.013.493 -40.245.429 134.454.191DÖNEM KARI (ZARARI)-190.949.928 166.013.493 -40.245.429 134.454.191Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.223.600 3.502.123 6.070.272 2.718.575Ana Ortaklık Payları-204.173.528 162.511.370 -46.315.701 131.735.616Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI312.302.280 243.234.891Dönem Karı (Zararı)-190.949.928 166.013.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler463.231.019 178.262.579Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 114.565.509 91.696.258Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.973.217 20.798.318Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.962.820 15.867.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.962.820 15.867.089Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler50.296.221 33.394.842Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.807.669 -11.760.240Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler71.103.890 45.155.082Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler267.352.417 11.845.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 4.226.941 -16.446.463Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.044.980 23.953.697Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.191.086 -2.846.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler56.974.129 -70.141.279Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)35.842.597 -5.886.392Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.624.611 -104.866.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.009.726 -623.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.614.885 -104.243.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.070.017 2.300.770Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.080.559 -1.820.209Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.993.709 822.113Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.284.621 24.134.960İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.911.761 10.694.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.196.382 13.440.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.940.155 24.265.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.675.652 -9.091.482Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları329.255.220 274.134.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -7.346.087 -11.096.421Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -1.047.363 -444.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -8.559.490 -19.358.503YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.983.570 -138.384.933İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 0 -13.923.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.589.449 16.125.512Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.530.727 5.952.572Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri58.722 10.172.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.522.609 -149.647.839Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.176.975 -137.458.144Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.345.634 -12.189.695Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler16.949.590 9.060.394İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler16.949.590 9.060.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.948.864 -104.731.263Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri597.563.053 274.809.158Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-499.961.784 -199.517.830Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.478.547 -55.108.190Ödenen Temettüler-47.992.500 -128.803.767Ödenen Faiz-30.886.755 -7.870.874Alınan Faiz20.807.669 11.760.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)258.369.846 118.695Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi115.851.243 29.181.014NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)374.221.089 29.299.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.942.627 196.730.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 583.163.716 226.030.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 583.952.878 209.130.875Finansal Yatırımlar21.303.604 57.747.115Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 21.303.604 57.747.115Ticari Alacaklar223.206.412 216.999.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.883.112 3.873.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 218.323.300 213.125.657Diğer Alacaklar121.213.114 103.432.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 37.881.438 26.647.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25 83.331.676 76.784.685Stoklar10 19.605.293 16.524.734Peşin Ödenmiş Giderler54.515.215 29.502.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 54.515.215 29.502.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 1.000.691 6.456.151Diğer Dönen Varlıklar13.408.300 16.389.181İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 13.408.300 16.389.181ARA TOPLAM1.038.205.507 656.181.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.038.205.507 656.181.879DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar334.290 334.290Vadeli Mevduatlar5 334.290 334.290Diğer Alacaklar152.445.605 117.972.173İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 93.600.298 81.497.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25 58.845.307 36.475.166Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 159.575.802 129.954.118Maddi Duran Varlıklar499.758.803 457.159.082Tesis, Makine ve Cihazlar11 243.498.843 199.684.081Taşıtlar11 50.239.019 44.216.323Mobilya ve Demirbaşlar11 34.049.242 33.753.940Özel Maliyetler11 169.132.152 172.563.328Yapılmakta Olan Yatırımlar11 2.839.547 6.941.410Kullanım Hakkı Varlıkları12 535.500.640 428.056.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar351.059.413 285.431.765Şerefiye13 72.380.844 60.932.266Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 278.678.569 224.499.499Peşin Ödenmiş Giderler8.018.940 20.038.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 8.018.940 20.038.235Ertelenmiş Vergi Varlığı23 154.651.460 102.587.821Diğer Duran Varlıklar25.008.078 21.874.312İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 25.008.078 21.874.312TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.886.353.031 1.563.407.809TOPLAM VARLIKLAR2.924.558.538 2.219.589.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar260.672.323 21.421.438İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar260.672.323 21.421.438Banka Kredileri7 260.672.323 21.421.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları554.391.711 534.989.770İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları554.391.711 534.989.770Banka Kredileri7 406.855.209 441.030.490Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 147.536.502 93.959.280Ticari Borçlar155.984.247 134.699.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 7.036.252 21.948.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 148.947.995 112.751.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 58.926.662 53.986.507Diğer Borçlar86.924.985 18.401.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar57.712.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 29.212.485 18.401.711Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.011.753 17.032.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 23.011.753 17.032.046Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 30.454.435 7.569.141Kısa Vadeli Karşılıklar30.598.991 23.779.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.632.013 16.996.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.966.978 6.782.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.747.280 8.860.670İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 22.747.280 8.860.670ARA TOPLAM1.223.712.387 820.739.957TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.223.712.387 820.739.957UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.087.067.799 704.550.286İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.087.067.799 704.550.286Banka Kredileri7 506.370.702 339.762.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 580.697.097 364.787.559Diğer Borçlar21.202.027 16.806.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 21.202.027 16.806.306Uzun Vadeli Karşılıklar32.396.871 28.354.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 32.396.871 28.354.292Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 27.071.954 21.497.424Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler78.575.484 55.204.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 78.575.484 55.204.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.246.314.135 826.412.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.470.026.522 1.647.152.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar357.609.099 510.178.196Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.559.824 -24.024.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.559.824 -24.024.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.559.824 -24.024.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)295.534.420 136.376.158Yabancı Para Çevrim Farkları295.534.420 136.376.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.387.906 63.387.956Yasal Yedekler19 74.387.906 63.387.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları192.120.125 117.783.967Net Dönem Karı veya Zararı-204.173.528 192.355.079Kontrol Gücü Olmayan Paylar96.922.917 62.258.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR454.532.016 572.436.964TOPLAM KAYNAKLAR2.924.558.538 2.219.589.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Diğer Düzeltmeler71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757Transferler12.757.500 191.826.456 -204.583.956Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.338 13.515.455 162.511.370 176.209.163 4.427.672 180.636.835Dönem Karı (Zararı)162.511.370 162.511.370 3.502.123 166.013.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)182.338 13.515.455 13.697.793 925.549 14.623.342Kar Payları-128.803.767 -128.803.767 -128.803.767Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.295.721 110.758.010 63.387.956 117.783.966 162.511.370 454.445.581 60.372.054 514.817.635Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Transferler10.999.950 181.355.129 -192.355.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-534.860 159.158.262 204.173.528 -45.550.126 33.350.178 -12.199.948Dönem Karı (Zararı)204.173.528 -204.173.528 13.223.600 -190.949.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-534.860 159.158.262 158.623.402 20.126.578 178.749.980Kar Payları-105.705.000 -105.705.000 -105.705.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.313.971 -1.313.971 1.313.971 0Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.559.824 295.534.420 74.387.906 192.120.125 -204.173.528 357.609.099 96.922.917 454.532.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-190.949.928 166.013.493 -40.245.429 134.454.191DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-560.468 182.275 -58.709 -73.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-394.160 -62.206 -55.176 -62.206Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-256.881 329.091 -9.083 -15.445Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-256.881 329.091 -9.083 -15.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler90.573 -84.610 5.550 3.971Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24.528 3.214Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi66.045 -84.610 2.336 3.971Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar179.310.448 14.441.067 121.393.019 -26.674.496Yabancı Para Çevrim Farkları179.310.448 14.441.067 121.393.019 -26.674.496Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)179.310.448 14.441.067 121.393.019 -26.674.496DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.749.980 14.623.342 121.334.310 -26.748.176TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.199.948 180.636.835 81.088.881 107.706.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.350.178 4.427.672 19.799.058 446.510Ana Ortaklık Payları-45.550.126 176.209.163 61.289.823 107.259.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887539BIST